Titan Token (TNT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00139214 $ 0.00139214 $ 0.00139214 Κατώτ. 24H $ 0.0014059 $ 0.0014059 $ 0.0014059 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00139214$ 0.00139214 $ 0.00139214 Υψηλ. 24H $ 0.0014059$ 0.0014059 $ 0.0014059 Υψηλή συνέχεια $ 0.00371391$ 0.00371391 $ 0.00371391 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00139214$ 0.00139214 $ 0.00139214 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.48%

Titan Token (TNT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00140113. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TNT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00139214 και ενός υψηλού $ 0.0014059, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TNT είναι $ 0.00371391, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00139214.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TNT έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Titan Token (TNT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 140.11K$ 140.11K $ 140.11K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 140.11K$ 140.11K $ 140.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Titan Token είναι $ 140.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TNT είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 140.11K