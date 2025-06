Τι είναι Tim Cheese (TIM)

I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. And this is my story. That day. The day I snuck up behind John. You all think you know the story. You don't. John Pork. He was never supposed to exist. He thought he was untouchable. He thought he was a legend. But legends fade. All it took was a message. One message. And he walked right into my sights. I pulled the trigger. One shot. One legend. Erased. You still don't understand. Do you? John Pork wasn't just a pig. He was a problem. John was only the beginning. Pengu, Marvin, Agent 5.5. They're next. And you, the ones watching this. You think you're safe. John Pork is dead. Who's next?

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Tim Cheese (TIM) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

Tim Cheese (TIM) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Tim Cheese (TIM) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TIM token τώρα!