Τι είναι This will make ur monthly salary (SALARY)

A fixed regular payment, typically paid on a monthly or biweekly basis but often expressed as an annual sum, made by an employer to an employee, especially a professional or white-collar worker. The community is taking over $SALARY to bring it back to its roots—fairness, transparency, and true decentralization. With no team tokens and no insiders, SALARY now belongs entirely to the people. It's time to take control of our own paychecks.

This will make ur monthly salary (SALARY) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

This will make ur monthly salary (SALARY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του This will make ur monthly salary (SALARY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SALARY token τώρα!