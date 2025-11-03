this coin is so good (GLAZE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.0000101 Υψηλ. 24H $ 0.0000102 Υψηλή συνέχεια $ 0.00007722 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000968 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.78%

this coin is so good (GLAZE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001013. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GLAZE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000101 και ενός υψηλού $ 0.0000102, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GLAZE είναι $ 0.00007722, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000968.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GLAZE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

this coin is so good (GLAZE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.12K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.12K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.51M Συνολικός Όγκος 999,509,756.573768

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του this coin is so good είναι $ 10.12K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GLAZE είναι 999.51M, με συνολική προσφορά 999509756.573768. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.12K