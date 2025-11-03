this coin is scarce (SCARCE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.03268383 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.52%

this coin is scarce (SCARCE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SCARCE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SCARCE είναι $ 0.03268383, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SCARCE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.50% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.48K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.94M Συνολικός Όγκος 9,944,423.880245

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του this coin is scarce είναι $ 8.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SCARCE είναι 9.94M, με συνολική προσφορά 9944423.880245. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.48K