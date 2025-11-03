thesis cat (QUANT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00289093$ 0.00289093 $ 0.00289093 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.87%

thesis cat (QUANT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QUANT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QUANT είναι $ 0.00289093, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QUANT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

thesis cat (QUANT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,998,023.0 999,998,023.0 999,998,023.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του thesis cat είναι $ 19.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QUANT είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999998023.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.44K