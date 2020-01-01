Thesirion (TSO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Thesirion (TSO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Thesirion (TSO) Thesirion Creative Agency is a platform that develops creative solutions for all types of projects and business models, with a focus on design, art, and Web3 and blockchain technology. Launched in March 2025 by a multidisciplinary, global team, Thesirion operates on BaseChain. This infrastructure provides scalability, low transaction fees, and compatibility with many ecosystems and solutions, allowing Thesirion to offer efficient and cost-effective services to clients, developers, creators, and brands in the Web3 space. The agency specializes in various services tailored to the decentralized ecosystem. These include brand design, UI/UX for intuitive digital interfaces, AI-powered development, NFT creation for unique digital assets, decentralized application (DApp) development for blockchain-based solutions, and smart contract programming to ensure secure and functional operations. Thesirion employs a variety of technologies to support its offerings. It also leverages cutting-edge AI tools to optimize its capabilities, especially for creative and technical projects. Επίσημη ιστοσελίδα: https://https//thesirion.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://thesirion-organization.gitbook.io/thesirion-creative-agency/thesirion-agency Αγοράστε TSO τώρα!

Thesirion (TSO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Thesirion (TSO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 71.38K $ 71.38K $ 71.38K Συνολική προμήθεια: $ 326.75M $ 326.75M $ 326.75M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 274.47M $ 274.47M $ 274.47M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 84.98K $ 84.98K $ 84.98K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00026006 $ 0.00026006 $ 0.00026006 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Thesirion (TSO)

Tokenomics Thesirion (TSO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Thesirion (TSO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TSO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TSO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TSO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TSO token!

