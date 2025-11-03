ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή There Will Be Signs είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SIGNS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SIGNS εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή There Will Be Signs είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SIGNS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SIGNS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SIGNS

Πληροφορίες Τιμής SIGNS

Τι είναι το SIGNS

Επίσημος Ιστότοπος SIGNS

Tokenomics SIGNS

Προβλέψεις Τιμών SIGNS

There Will Be Signs Λογότ.

There Will Be Signs Τιμή (SIGNS)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SIGNS σε USD

--
----
+1.20%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
There Will Be Signs (SIGNS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
There Will Be Signs (SIGNS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+1.22%

-3.59%

-3.59%

There Will Be Signs (SIGNS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SIGNS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SIGNS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SIGNS έχει αλλάξει κατά -0.06% την τελευταία ώρα, +1.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

There Will Be Signs (SIGNS) Πληροφορίες αγοράς

$ 46.65K
$ 46.65K$ 46.65K

--
----

$ 48.15K
$ 48.15K$ 48.15K

935.00M
935.00M 935.00M

964,919,929.944135
964,919,929.944135 964,919,929.944135

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του There Will Be Signs είναι $ 46.65K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SIGNS είναι 935.00M, με συνολική προσφορά 964919929.944135. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 48.15K

There Will Be Signs (SIGNS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από There Will Be Signs σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από There Will Be Signs σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από There Will Be Signs σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από There Will Be Signs σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+1.22%
30 ημέρες$ 0-26.74%
60 Ημέρες$ 0-32.59%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

There Will Be Signs (SIGNS) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

There Will Be Signs Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το There Will Be Signs (SIGNS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία There Will Be Signs (SIGNS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το There Will Be Signs.

Ελέγξτε την There Will Be Signs πρόβλεψη τιμής τώρα!

SIGNS σε Τοπικά Νομίσματα

There Will Be Signs (SIGNS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του There Will Be Signs (SIGNS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SIGNS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με There Will Be Signs (SIGNS)

Πόσο αξίζει το There Will Be Signs (SIGNS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SIGNS στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SIGNS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SIGNS σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του There Will Be Signs;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SIGNS είναι $ 46.65K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SIGNS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SIGNS είναι 935.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SIGNS;
Το SIGNS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SIGNS;
Το SIGNS είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SIGNS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SIGNS είναι -- USD.
Θα ανέβει το SIGNS υψηλότερα φέτος;
Το SIGNS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SIGNS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
There Will Be Signs (SIGNS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

