Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.014. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές THBILL μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.009 και ενός υψηλού $ 1.023, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του THBILL είναι $ 1.11, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.906552.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το THBILL έχει αλλάξει κατά +0.25% την τελευταία ώρα, +0.12% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Theo Short Duration US Treasury Fund είναι $ 156.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του THBILL είναι 154.49M, με συνολική προσφορά 154494695.138874. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 156.48M