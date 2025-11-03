The Wizard of Buyback (WIZB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000961 $ 0.00000961 $ 0.00000961 Κατώτ. 24H $ 0.00000995 $ 0.00000995 $ 0.00000995 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000961$ 0.00000961 $ 0.00000961 Υψηλ. 24H $ 0.00000995$ 0.00000995 $ 0.00000995 Υψηλή συνέχεια $ 0.00113077$ 0.00113077 $ 0.00113077 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000894$ 0.00000894 $ 0.00000894 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.20%

The Wizard of Buyback (WIZB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000972. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WIZB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000961 και ενός υψηλού $ 0.00000995, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WIZB είναι $ 0.00113077, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000894.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WIZB έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +1.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Wizard of Buyback (WIZB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.35M 999.35M 999.35M Συνολικός Όγκος 999,347,885.560472 999,347,885.560472 999,347,885.560472

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Wizard of Buyback είναι $ 9.71K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WIZB είναι 999.35M, με συνολική προσφορά 999347885.560472. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.71K