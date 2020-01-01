The Wally Group (TWG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το The Wally Group (TWG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες The Wally Group (TWG) Experience The Wally Group ($TWG) Token on Ethereum Built on themes of connection, positivity, and real-world impact, The Wally Group ($TWG) token on the Ethereum (ETH) network is inspired by a remarkable true story of resilience and companionship. When Wally the alligator was rescued from a Disney pond, he became a source of emotional support for his owner, who battled severe depression. Officially recognized as the first emotional support alligator, Wally symbolizes hope, healing, and the power of unexpected bonds. While Wally’s story is at the heart of our mission, our vision goes far beyond it. We strive to foster meaningful change in the world—championing mental health awareness, community engagement, and social impact. Through $TWG, we’re not just creating a token; we’re building a movement dedicated to long-term value, resilience and a brighter future for everyone. Επίσημη ιστοσελίδα: https://wallygroup.net/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://wallygroup.net/whitepaper Αγοράστε TWG τώρα!

The Wally Group (TWG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για The Wally Group (TWG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Tokenomics The Wally Group (TWG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του The Wally Group (TWG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TWG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TWG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TWG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TWG token!

