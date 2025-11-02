The Surfing Frenchie (DALE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00162335$ 0.00162335 $ 0.00162335 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.05%

The Surfing Frenchie (DALE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DALE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DALE είναι $ 0.00162335, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DALE έχει αλλάξει κατά +0.12% την τελευταία ώρα, -3.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Surfing Frenchie (DALE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 154.22K$ 154.22K $ 154.22K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 154.22K$ 154.22K $ 154.22K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.77M 998.77M 998.77M Συνολικός Όγκος 998,770,543.315946 998,770,543.315946 998,770,543.315946

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Surfing Frenchie είναι $ 154.22K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DALE είναι 998.77M, με συνολική προσφορά 998770543.315946. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 154.22K