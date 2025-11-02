THE SUBSTANCE (DOSE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.43%

THE SUBSTANCE (DOSE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOSE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOSE είναι $ 0.0010989, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOSE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -12.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

THE SUBSTANCE (DOSE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 71.84K$ 71.84K $ 71.84K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 71.84K$ 71.84K $ 71.84K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,996,224.349174 999,996,224.349174 999,996,224.349174

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του THE SUBSTANCE είναι $ 71.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOSE είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999996224.349174. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 71.84K