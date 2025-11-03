the sexiest number (69) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001049 $ 0.00001049 $ 0.00001049 Κατώτ. 24H $ 0.0000109 $ 0.0000109 $ 0.0000109 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001049$ 0.00001049 $ 0.00001049 Υψηλ. 24H $ 0.0000109$ 0.0000109 $ 0.0000109 Υψηλή συνέχεια $ 0.0001629$ 0.0001629 $ 0.0001629 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001049$ 0.00001049 $ 0.00001049 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.87%

the sexiest number (69) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001053. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 69 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001049 και ενός υψηλού $ 0.0000109, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 69 είναι $ 0.0001629, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001049.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 69 έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.39% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

the sexiest number (69) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.53K$ 10.53K $ 10.53K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.53K$ 10.53K $ 10.53K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.97M 999.97M 999.97M Συνολικός Όγκος 999,968,095.086464 999,968,095.086464 999,968,095.086464

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του the sexiest number είναι $ 10.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 69 είναι 999.97M, με συνολική προσφορά 999968095.086464. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.53K