The Rug Game (TRG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το The Rug Game (TRG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες The Rug Game (TRG) Welcome to The Rug Game TRG is the core governance token of the rug game & will exist beyond the current 10 letter game and all future games. On top of this, there are 10 game tokens. $T $H $E $R $U $G $G* $A $M $E* The 10 tokens above have a 4% tax. 1% buys & burns CULT, 1% which buys & burns TRG, 1% game token sent to burn wallet & 1% which is collected by a contract & held in ETH. All of these tokens launched on January 6th 2023. Between every 30-60 days from these tokens launch or the previous rug, the token which has burnt the least amount numerically of the gaming token, CULT , and TRG is eliminated, and the liquidity is rugged automatically. Any ETH left from the LP at the time of the rug will auto buyback TRG and send it to the TRG DAO & stakers. At the time the token with the least burns rugs, the 1% ETH collected of every other community token is sent as ETH rewards to the winning community tokens holders. A communities corruption can be their saviour. Any wallet can stake & any wallet that holds TRG or CULT can offer a bribe to the DAO. If a wallet sacrifices their TRG or CULT, they can allocate that amount of “points” to a game token of their choosing. Επίσημη ιστοσελίδα: https://theruggame.io/ Αγοράστε TRG τώρα!

The Rug Game (TRG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για The Rug Game (TRG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 798.03K $ 798.03K $ 798.03K Συνολική προμήθεια: $ 5.27T $ 5.27T $ 5.27T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.27T $ 5.27T $ 5.27T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 798.03K $ 798.03K $ 798.03K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή The Rug Game (TRG)

Tokenomics The Rug Game (TRG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του The Rug Game (TRG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TRG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TRG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TRG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TRG token!

Πρόβλεψη Τιμής TRG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TRG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TRG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TRG Token τώρα!

