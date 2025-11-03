The Right Wing (RIGHT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.14%

The Right Wing (RIGHT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RIGHT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RIGHT είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RIGHT έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -2.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Right Wing (RIGHT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.94M 999.94M 999.94M Συνολικός Όγκος 999,938,718.57769 999,938,718.57769 999,938,718.57769

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Right Wing είναι $ 6.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RIGHT είναι 999.94M, με συνολική προσφορά 999938718.57769. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.93K