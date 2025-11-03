The Omnipotence (OMN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00145452$ 0.00145452 $ 0.00145452 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.17%

The Omnipotence (OMN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OMN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OMN είναι $ 0.00145452, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OMN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +2.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Omnipotence (OMN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.64M 999.64M 999.64M Συνολικός Όγκος 999,638,552.198944 999,638,552.198944 999,638,552.198944

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Omnipotence είναι $ 8.78K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OMN είναι 999.64M, με συνολική προσφορά 999638552.198944. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.78K