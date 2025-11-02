The Odor (ODOR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.22%

The Odor (ODOR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ODOR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ODOR είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ODOR έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, -11.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Odor (ODOR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 75.93K$ 75.93K $ 75.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 127.52K$ 127.52K $ 127.52K Προμήθεια Κυκλοφορίας 500.45M 500.45M 500.45M Συνολικός Όγκος 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Odor είναι $ 75.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ODOR είναι 500.45M, με συνολική προσφορά 840458468.6993265. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 127.52K