the most watched egg (EGG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001241 $ 0.00001241 $ 0.00001241 Κατώτ. 24H $ 0.00001241 $ 0.00001241 $ 0.00001241 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001241$ 0.00001241 $ 0.00001241 Υψηλ. 24H $ 0.00001241$ 0.00001241 $ 0.00001241 Υψηλή συνέχεια $ 0.0012292$ 0.0012292 $ 0.0012292 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001191$ 0.00001191 $ 0.00001191 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.73%

the most watched egg (EGG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001241. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EGG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001241 και ενός υψηλού $ 0.00001241, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EGG είναι $ 0.0012292, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001191.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EGG έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

the most watched egg (EGG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 969.59M 969.59M 969.59M Συνολικός Όγκος 969,590,650.872781 969,590,650.872781 969,590,650.872781

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του the most watched egg είναι $ 12.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EGG είναι 969.59M, με συνολική προσφορά 969590650.872781. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.03K