Η σημερινή ζωντανή τιμή the most watched egg είναι 0.00001241 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EGG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EGG εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το EGG

Πληροφορίες Τιμής EGG

Τι είναι το EGG

Επίσημος Ιστότοπος EGG

Tokenomics EGG

Προβλέψεις Τιμών EGG

the most watched egg Λογότ.

the most watched egg Τιμή (EGG)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 EGG σε USD

--
----
0.00%1D
USD
the most watched egg (EGG) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:19:21 (UTC+8)

the most watched egg (EGG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00001241
$ 0.00001241$ 0.00001241
Κατώτ. 24H
$ 0.00001241
$ 0.00001241$ 0.00001241
Υψηλ. 24H

$ 0.00001241
$ 0.00001241$ 0.00001241

$ 0.00001241
$ 0.00001241$ 0.00001241

$ 0.0012292
$ 0.0012292$ 0.0012292

$ 0.00001191
$ 0.00001191$ 0.00001191

--

0.00%

-16.73%

-16.73%

the most watched egg (EGG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001241. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EGG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001241 και ενός υψηλού $ 0.00001241, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EGG είναι $ 0.0012292, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001191.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EGG έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

the most watched egg (EGG) Πληροφορίες αγοράς

$ 12.03K
$ 12.03K$ 12.03K

--
----

$ 12.03K
$ 12.03K$ 12.03K

969.59M
969.59M 969.59M

969,590,650.872781
969,590,650.872781 969,590,650.872781

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του the most watched egg είναι $ 12.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EGG είναι 969.59M, με συνολική προσφορά 969590650.872781. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.03K

the most watched egg (EGG) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από the most watched egg σε USD ήταν $ 0.0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από the most watched egg σε USD ήταν $ -0.0000090090.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από the most watched egg σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από the most watched egg σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0.00.00%
30 ημέρες$ -0.0000090090-72.59%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι the most watched egg (EGG)

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

the most watched egg (EGG) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

the most watched egg Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το the most watched egg (EGG) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία the most watched egg (EGG) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το the most watched egg.

Ελέγξτε την the most watched egg πρόβλεψη τιμής τώρα!

EGG σε Τοπικά Νομίσματα

the most watched egg (EGG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του the most watched egg (EGG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του EGG token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με the most watched egg (EGG)

Πόσο αξίζει το the most watched egg (EGG) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή EGG στο USD είναι 0.00001241 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή EGG σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του EGG σε USD είναι $ 0.00001241. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του the most watched egg;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το EGG είναι $ 12.03K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EGG;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EGG είναι 969.59M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του EGG;
Το EGG πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0012292 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του EGG;
Το EGG είχε τιμή ATL ύψους 0.00001191 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του EGG;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το EGG είναι -- USD.
Θα ανέβει το EGG υψηλότερα φέτος;
Το EGG μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την EGG πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:19:21 (UTC+8)

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

