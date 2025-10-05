The Meerkat Meme (MEERKAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00003375 Υψηλ. 24H $ 0.00003533 Υψηλή συνέχεια $ 0.00208666 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002486 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.55% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.71%

The Meerkat Meme (MEERKAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003441. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEERKAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003375 και ενός υψηλού $ 0.00003533, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEERKAT είναι $ 0.00208666, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002486.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEERKAT έχει αλλάξει κατά +0.55% την τελευταία ώρα, -1.53% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Meerkat Meme (MEERKAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 34.39K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 34.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.48M Συνολικός Όγκος 999,482,631.15692

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Meerkat Meme είναι $ 34.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEERKAT είναι 999.48M, με συνολική προσφορά 999482631.15692. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 34.39K