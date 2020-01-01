The Loonies (LOON) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το The Loonies (LOON), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες The Loonies (LOON) $LOON is the community token for The Loonies NFT collection, an initiative designed to bring together a vibrant and engaged community on the Aptos blockchain. This token embodies the spirit of The Loonies by offering its members access to a range of exclusive content, events, and rewards, all while promoting an inclusive and participatory ecosystem. Launched on August 16 through a fair launch process via the Uptos Launchpad, $LOON marks a significant step in creating a transparent and equitable platform. The fair launch mechanism ensures that the distribution of $LOON tokens is handled impartially, giving every participant an equal opportunity to become a part of the community without favoritism towards early or insider investors. The Loonies community is at the heart of the $LOON project. With a focus on empowering its members, $LOON provides access to unique opportunities that are exclusively available to token holders. This includes special content, exclusive events, and various rewards that enhance the overall experience for the community. By holding $LOON tokens, members can actively engage with the ecosystem, participate in special activities, and benefit from rewards that are tailored to foster long-term involvement and support. As The Loonies continue to grow, the $LOON token will play a central role in expanding the community’s reach and enhancing its engagement. Future plans include introducing additional features and utilities that will further enrich the token’s value and its benefits for holders. The emphasis will remain on nurturing a user-driven environment where the community’s input and participation are crucial to the project’s evolution. The vision behind $LOON is to build a decentralized and inclusive ecosystem where The Loonies community can thrive. By prioritizing community engagement and offering valuable incentives, $LOON aims to create a dynamic and collaborative space where every member has a stake in the project’s success. The ongoing development and expansion of the $LOON ecosystem will continue to reflect the commitment to making The Loonies community a central and thriving part of the Aptos blockchain experience. Επίσημη ιστοσελίδα: https://theloonies.xyz/ Αγοράστε LOON τώρα!

The Loonies (LOON) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για The Loonies (LOON), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 208.63K $ 208.63K $ 208.63K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 208.63K $ 208.63K $ 208.63K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00266627 $ 0.00266627 $ 0.00266627 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00016021 $ 0.00016021 $ 0.00016021 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00020883 $ 0.00020883 $ 0.00020883 Μάθετε περισσότερα για την τιμή The Loonies (LOON)

Tokenomics The Loonies (LOON): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του The Loonies (LOON) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LOON token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LOON token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LOON, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LOON token!

