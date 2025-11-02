The Last Job (QUIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0
Κατώτ. 24H $ 0
Υψηλ. 24H $ 0
Υψηλή συνέχεια $ 0
Χαμηλότερη τιμή $ 0
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.30%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.98%
Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) -27.77%

The Last Job (QUIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QUIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QUIT είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QUIT έχει αλλάξει κατά +0.30% την τελευταία ώρα, -6.98% τις τελευταίες 24 ώρες και -27.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Last Job (QUIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 143.21K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 143.21K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 989.79M
Συνολικός Όγκος 989,790,204.476379

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Last Job είναι $ 143.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QUIT είναι 989.79M, με συνολική προσφορά 989790204.476379. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 143.21K