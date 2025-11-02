The Final Quarter (Q4) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003864 $ 0.00003864 $ 0.00003864 Κατώτ. 24H $ 0.00004656 $ 0.00004656 $ 0.00004656 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003864$ 0.00003864 $ 0.00003864 Υψηλ. 24H $ 0.00004656$ 0.00004656 $ 0.00004656 Υψηλή συνέχεια $ 0.00089243$ 0.00089243 $ 0.00089243 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003477$ 0.00003477 $ 0.00003477 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -12.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.59%

The Final Quarter (Q4) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003841. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές Q4 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003864 και ενός υψηλού $ 0.00004656, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του Q4 είναι $ 0.00089243, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003477.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το Q4 έχει αλλάξει κατά -12.17% την τελευταία ώρα, -7.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -33.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Final Quarter (Q4) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 38.63K$ 38.63K $ 38.63K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.63K$ 38.63K $ 38.63K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.73M 999.73M 999.73M Συνολικός Όγκος 999,733,798.872207 999,733,798.872207 999,733,798.872207

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Final Quarter είναι $ 38.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του Q4 είναι 999.73M, με συνολική προσφορά 999733798.872207. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.63K