Η σημερινή ζωντανή τιμή the face of sarcasm είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KAPPA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KAPPA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το KAPPA

Πληροφορίες Τιμής KAPPA

Τι είναι το KAPPA

Επίσημος Ιστότοπος KAPPA

Tokenomics KAPPA

Προβλέψεις Τιμών KAPPA

the face of sarcasm Λογότ.

the face of sarcasm Τιμή (KAPPA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 KAPPA σε USD

--
----
-0.10%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
the face of sarcasm (KAPPA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:18:34 (UTC+8)

the face of sarcasm (KAPPA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-0.16%

-29.44%

-29.44%

the face of sarcasm (KAPPA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KAPPA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KAPPA είναι $ 0.0059343, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KAPPA έχει αλλάξει κατά +0.45% την τελευταία ώρα, -0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

the face of sarcasm (KAPPA) Πληροφορίες αγοράς

$ 31.62K
$ 31.62K$ 31.62K

--
----

$ 31.62K
$ 31.62K$ 31.62K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,165.82952
668,811,165.82952 668,811,165.82952

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του the face of sarcasm είναι $ 31.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KAPPA είναι 668.81M, με συνολική προσφορά 668811165.82952. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 31.62K

the face of sarcasm (KAPPA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από the face of sarcasm σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από the face of sarcasm σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από the face of sarcasm σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από the face of sarcasm σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.16%
30 ημέρες$ 0-63.49%
60 Ημέρες$ 0-59.66%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

the face of sarcasm (KAPPA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

the face of sarcasm Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το the face of sarcasm (KAPPA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία the face of sarcasm (KAPPA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το the face of sarcasm.

Ελέγξτε την the face of sarcasm πρόβλεψη τιμής τώρα!

KAPPA σε Τοπικά Νομίσματα

the face of sarcasm (KAPPA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του the face of sarcasm (KAPPA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του KAPPA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με the face of sarcasm (KAPPA)

Πόσο αξίζει το the face of sarcasm (KAPPA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή KAPPA στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή KAPPA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του KAPPA σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του the face of sarcasm;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το KAPPA είναι $ 31.62K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KAPPA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KAPPA είναι 668.81M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του KAPPA;
Το KAPPA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0059343 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του KAPPA;
Το KAPPA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του KAPPA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το KAPPA είναι -- USD.
Θα ανέβει το KAPPA υψηλότερα φέτος;
Το KAPPA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την KAPPA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
the face of sarcasm (KAPPA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

