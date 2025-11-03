the face of sarcasm (KAPPA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0059343$ 0.0059343 $ 0.0059343 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.44%

the face of sarcasm (KAPPA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KAPPA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KAPPA είναι $ 0.0059343, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KAPPA έχει αλλάξει κατά +0.45% την τελευταία ώρα, -0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

the face of sarcasm (KAPPA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 31.62K$ 31.62K $ 31.62K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 31.62K$ 31.62K $ 31.62K Προμήθεια Κυκλοφορίας 668.81M 668.81M 668.81M Συνολικός Όγκος 668,811,165.82952 668,811,165.82952 668,811,165.82952

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του the face of sarcasm είναι $ 31.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KAPPA είναι 668.81M, με συνολική προσφορά 668811165.82952. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 31.62K