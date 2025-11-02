The book of SOL (SCRIPT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00009483 $ 0.00009699 Κατώτ. 24H $ 0.00009483 Υψηλ. 24H $ 0.00009699 Υψηλή συνέχεια $ 0.00043616 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009334 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.73%

The book of SOL (SCRIPT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00009493. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SCRIPT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009483 και ενός υψηλού $ 0.00009699, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SCRIPT είναι $ 0.00043616, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009334.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SCRIPT έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -1.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The book of SOL (SCRIPT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 66.85K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 66.85K Προμήθεια Κυκλοφορίας 699.94M Συνολικός Όγκος 699,941,488.409202

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The book of SOL είναι $ 66.85K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SCRIPT είναι 699.94M, με συνολική προσφορά 699941488.409202. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 66.85K