Η σημερινή ζωντανή τιμή The book of SOL είναι 0.00009493 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SCRIPT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SCRIPT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SCRIPT

Πληροφορίες Τιμής SCRIPT

Τι είναι το SCRIPT

Επίσημος Ιστότοπος SCRIPT

Tokenomics SCRIPT

Προβλέψεις Τιμών SCRIPT

The book of SOL Λογότ.

The book of SOL Τιμή (SCRIPT)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SCRIPT σε USD

--
----
-1.20%1D
mexc
USD
The book of SOL (SCRIPT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:34:18 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00009483
$ 0.00009483$ 0.00009483
Κατώτ. 24H
$ 0.00009699
$ 0.00009699$ 0.00009699
Υψηλ. 24H

$ 0.00009483
$ 0.00009483$ 0.00009483

$ 0.00009699
$ 0.00009699$ 0.00009699

$ 0.00043616
$ 0.00043616$ 0.00043616

$ 0.00009334
$ 0.00009334$ 0.00009334

-0.21%

-1.19%

-6.73%

-6.73%

The book of SOL (SCRIPT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00009493. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SCRIPT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009483 και ενός υψηλού $ 0.00009699, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SCRIPT είναι $ 0.00043616, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009334.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SCRIPT έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -1.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The book of SOL (SCRIPT) Πληροφορίες αγοράς

$ 66.85K
$ 66.85K$ 66.85K

--
----

$ 66.85K
$ 66.85K$ 66.85K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,488.409202
699,941,488.409202 699,941,488.409202

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The book of SOL είναι $ 66.85K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SCRIPT είναι 699.94M, με συνολική προσφορά 699941488.409202. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 66.85K

The book of SOL (SCRIPT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από The book of SOL σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από The book of SOL σε USD ήταν $ -0.0000436602.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από The book of SOL σε USD ήταν $ -0.0000692859.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από The book of SOL σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.19%
30 ημέρες$ -0.0000436602-45.99%
60 Ημέρες$ -0.0000692859-72.98%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

The book of SOL (SCRIPT) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

The book of SOL Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το The book of SOL (SCRIPT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία The book of SOL (SCRIPT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το The book of SOL.

Ελέγξτε την The book of SOL πρόβλεψη τιμής τώρα!

The book of SOL (SCRIPT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του The book of SOL (SCRIPT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SCRIPT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με The book of SOL (SCRIPT)

Πόσο αξίζει το The book of SOL (SCRIPT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SCRIPT στο USD είναι 0.00009493 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SCRIPT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SCRIPT σε USD είναι $ 0.00009493. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του The book of SOL;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SCRIPT είναι $ 66.85K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SCRIPT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SCRIPT είναι 699.94M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SCRIPT;
Το SCRIPT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00043616 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SCRIPT;
Το SCRIPT είχε τιμή ATL ύψους 0.00009334 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SCRIPT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SCRIPT είναι -- USD.
Θα ανέβει το SCRIPT υψηλότερα φέτος;
Το SCRIPT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SCRIPT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:34:18 (UTC+8)

