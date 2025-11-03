The Bonk Prophecy (PROPHECY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00156111$ 0.00156111 $ 0.00156111 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.54% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.08%

The Bonk Prophecy (PROPHECY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PROPHECY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PROPHECY είναι $ 0.00156111, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PROPHECY έχει αλλάξει κατά -0.54% την τελευταία ώρα, -0.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.25K$ 19.25K $ 19.25K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.25K$ 19.25K $ 19.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 954.21M 954.21M 954.21M Συνολικός Όγκος 954,207,095.368061 954,207,095.368061 954,207,095.368061

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Bonk Prophecy είναι $ 19.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PROPHECY είναι 954.21M, με συνολική προσφορά 954207095.368061. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.25K