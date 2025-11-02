The Bitcoin Mascot (BITTY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0.00298606 $ 0.00340897 Κατώτ. 24H $ 0.00298606 Υψηλ. 24H $ 0.00340897 Υψηλή συνέχεια $ 0.0200771 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.21%

The Bitcoin Mascot (BITTY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00301123. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BITTY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00298606 και ενός υψηλού $ 0.00340897, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BITTY είναι $ 0.0200771, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BITTY έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, -5.39% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.99M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.99M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.35M Συνολικός Όγκος 999,346,025.307104

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Bitcoin Mascot είναι $ 2.99M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BITTY είναι 999.35M, με συνολική προσφορά 999346025.307104. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.99M