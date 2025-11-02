ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή The Bitcoin Mascot είναι 0.00301123 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BITTY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BITTY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή The Bitcoin Mascot είναι 0.00301123 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BITTY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BITTY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BITTY

Πληροφορίες Τιμής BITTY

Τι είναι το BITTY

Επίσημος Ιστότοπος BITTY

Tokenomics BITTY

Προβλέψεις Τιμών BITTY

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

The Bitcoin Mascot Λογότ.

The Bitcoin Mascot Τιμή (BITTY)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BITTY σε USD

$0.00301123
$0.00301123$0.00301123
-5.30%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
The Bitcoin Mascot (BITTY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:34:11 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot (BITTY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00298606
$ 0.00298606$ 0.00298606
Κατώτ. 24H
$ 0.00340897
$ 0.00340897$ 0.00340897
Υψηλ. 24H

$ 0.00298606
$ 0.00298606$ 0.00298606

$ 0.00340897
$ 0.00340897$ 0.00340897

$ 0.0200771
$ 0.0200771$ 0.0200771

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-5.39%

-23.21%

-23.21%

The Bitcoin Mascot (BITTY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00301123. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BITTY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00298606 και ενός υψηλού $ 0.00340897, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BITTY είναι $ 0.0200771, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BITTY έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, -5.39% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Πληροφορίες αγοράς

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

--
----

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

999.35M
999.35M 999.35M

999,346,025.307104
999,346,025.307104 999,346,025.307104

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Bitcoin Mascot είναι $ 2.99M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BITTY είναι 999.35M, με συνολική προσφορά 999346025.307104. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.99M

The Bitcoin Mascot (BITTY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από The Bitcoin Mascot σε USD ήταν $ -0.000171745793168416.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από The Bitcoin Mascot σε USD ήταν $ -0.0017705375.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από The Bitcoin Mascot σε USD ήταν $ -0.0023995106.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από The Bitcoin Mascot σε USD ήταν $ +0.00294262965187999342.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000171745793168416-5.39%
30 ημέρες$ -0.0017705375-58.79%
60 Ημέρες$ -0.0023995106-79.68%
90 Ημέρες$ +0.00294262965187999342+4,289.53%

Τι είναι The Bitcoin Mascot (BITTY)

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

The Bitcoin Mascot (BITTY) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

The Bitcoin Mascot Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το The Bitcoin Mascot (BITTY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία The Bitcoin Mascot (BITTY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το The Bitcoin Mascot.

Ελέγξτε την The Bitcoin Mascot πρόβλεψη τιμής τώρα!

BITTY σε Τοπικά Νομίσματα

The Bitcoin Mascot (BITTY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του The Bitcoin Mascot (BITTY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BITTY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με The Bitcoin Mascot (BITTY)

Πόσο αξίζει το The Bitcoin Mascot (BITTY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BITTY στο USD είναι 0.00301123 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BITTY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BITTY σε USD είναι $ 0.00301123. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του The Bitcoin Mascot;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BITTY είναι $ 2.99M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BITTY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BITTY είναι 999.35M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BITTY;
Το BITTY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0200771 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BITTY;
Το BITTY είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BITTY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BITTY είναι -- USD.
Θα ανέβει το BITTY υψηλότερα φέτος;
Το BITTY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BITTY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:34:11 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot (BITTY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,377.77
$110,377.77$110,377.77

+0.08%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,849.61
$3,849.61$3,849.61

-1.17%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02804
$0.02804$0.02804

-6.68%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.59
$184.59$184.59

-0.98%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,452.14
$1,452.14$1,452.14

+0.13%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,377.77
$110,377.77$110,377.77

+0.08%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,849.61
$3,849.61$3,849.61

-1.17%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.59
$184.59$184.59

-0.98%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$94.26
$94.26$94.26

+32.92%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5178
$2.5178$2.5178

+0.67%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6067
$0.6067$0.6067

+1,113.40%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05694
$0.05694$0.05694

+184.70%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07943
$0.07943$0.07943

-5.83%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6067
$0.6067$0.6067

+1,113.40%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0051767
$0.0051767$0.0051767

+153.79%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000010
$0.000000000000000000000010$0.000000000000000000000010

+100.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.517066
$2.517066$2.517066

+75.37%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06729
$0.06729$0.06729

+54.47%