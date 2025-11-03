The Best Website Ever (BWE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00212334 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.83%

The Best Website Ever (BWE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BWE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BWE είναι $ 0.00212334, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BWE έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +5.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Best Website Ever (BWE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.02K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.02K Προμήθεια Κυκλοφορίας 991.95M Συνολικός Όγκος 991,949,791.001092

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Best Website Ever είναι $ 11.02K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BWE είναι 991.95M, με συνολική προσφορά 991949791.001092. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.02K