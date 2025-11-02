The Amazing Digital Circus (TADC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002396 Κατώτ. 24H $ 0.00002752 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002396 Υψηλ. 24H $ 0.00002752 Υψηλή συνέχεια $ 0.00084215 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002396 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +12.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.25%

The Amazing Digital Circus (TADC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002715. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TADC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002396 και ενός υψηλού $ 0.00002752, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TADC είναι $ 0.00084215, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002396.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TADC έχει αλλάξει κατά +1.50% την τελευταία ώρα, +12.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

The Amazing Digital Circus (TADC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.14K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.14K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.95M Συνολικός Όγκος 999,953,421.489523

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Amazing Digital Circus είναι $ 27.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TADC είναι 999.95M, με συνολική προσφορά 999953421.489523. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.14K