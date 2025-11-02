ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Tharwa USD είναι 0.998747 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο THUSD σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής THUSD εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το THUSD

Πληροφορίες Τιμής THUSD

Τι είναι το THUSD

Επίσημος Ιστότοπος THUSD

Tokenomics THUSD

Προβλέψεις Τιμών THUSD

Tharwa USD Λογότ.

Tharwa USD Τιμή (THUSD)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 THUSD σε USD

$0.998747
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Tharwa USD (THUSD) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:33:57 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0
$ 1.085
$ 0.873839
--

--

-0.07%

-0.07%

Tharwa USD (THUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.998747. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές THUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του THUSD είναι $ 1.085, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.873839.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το THUSD έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tharwa USD (THUSD) Πληροφορίες αγοράς

$ 686.86K
--
$ 3.58M
687.73K
3,582,210.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tharwa USD είναι $ 686.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του THUSD είναι 687.73K, με συνολική προσφορά 3582210.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.58M

Tharwa USD (THUSD) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Tharwa USD σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Tharwa USD σε USD ήταν $ -0.0000986762.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Tharwa USD σε USD ήταν $ +0.0020057836.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Tharwa USD σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0000986762-0.00%
60 Ημέρες$ +0.0020057836+0.20%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Tharwa USD (THUSD) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Tharwa USD Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Tharwa USD (THUSD) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Tharwa USD (THUSD) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Tharwa USD.

Ελέγξτε την Tharwa USD πρόβλεψη τιμής τώρα!

THUSD σε Τοπικά Νομίσματα

Tharwa USD (THUSD) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Tharwa USD (THUSD) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του THUSD token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Tharwa USD (THUSD)

Πόσο αξίζει το Tharwa USD (THUSD) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή THUSD στο USD είναι 0.998747 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή THUSD σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του THUSD σε USD είναι $ 0.998747. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Tharwa USD;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το THUSD είναι $ 686.86K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του THUSD;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του THUSD είναι 687.73K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του THUSD;
Το THUSD πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.085 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του THUSD;
Το THUSD είχε τιμή ATL ύψους 0.873839 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του THUSD;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το THUSD είναι -- USD.
Θα ανέβει το THUSD υψηλότερα φέτος;
Το THUSD μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την THUSD πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Tharwa USD (THUSD) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

