Tharwa USD (THUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Χαμηλότερη τιμή $ 0.873839$ 0.873839 $ 0.873839 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.07%

Tharwa USD (THUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.998747. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές THUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του THUSD είναι $ 1.085, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.873839.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το THUSD έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tharwa USD (THUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 686.86K$ 686.86K $ 686.86K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Προμήθεια Κυκλοφορίας 687.73K 687.73K 687.73K Συνολικός Όγκος 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tharwa USD είναι $ 686.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του THUSD είναι 687.73K, με συνολική προσφορά 3582210.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.58M