Thank You So Much (TYSM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.30% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.60%

Thank You So Much (TYSM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TYSM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TYSM είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TYSM έχει αλλάξει κατά +0.30% την τελευταία ώρα, +1.46% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Thank You So Much (TYSM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 62.44K$ 62.44K $ 62.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 75.08K$ 75.08K $ 75.08K Προμήθεια Κυκλοφορίας 83.16B 83.16B 83.16B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Thank You So Much είναι $ 62.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TYSM είναι 83.16B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 75.08K