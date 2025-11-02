Tetsuo Coin (TETSUO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00178444 Υψηλ. 24H $ 0.00221893 Υψηλή συνέχεια $ 0.064571 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005481 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.27% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -16.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +20.18%

Tetsuo Coin (TETSUO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00184368. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TETSUO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00178444 και ενός υψηλού $ 0.00221893, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TETSUO είναι $ 0.064571, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005481.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TETSUO έχει αλλάξει κατά -2.27% την τελευταία ώρα, -16.55% τις τελευταίες 24 ώρες και +20.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tetsuo Coin (TETSUO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.85M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.85M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,998,271.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tetsuo Coin είναι $ 1.85M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TETSUO είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999998271.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.85M