teleBTC (TELEBTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 109,916 $ 109,916 $ 109,916 Κατώτ. 24H $ 111,827 $ 111,827 $ 111,827 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 109,916$ 109,916 $ 109,916 Υψηλ. 24H $ 111,827$ 111,827 $ 111,827 Υψηλή συνέχεια $ 129,019$ 129,019 $ 129,019 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.83%

teleBTC (TELEBTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $110,312. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TELEBTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 109,916 και ενός υψηλού $ 111,827, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TELEBTC είναι $ 129,019, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TELEBTC έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, +0.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

teleBTC (TELEBTC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 475.31K$ 475.31K $ 475.31K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 475.31K$ 475.31K $ 475.31K Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.31 4.31 4.31 Συνολικός Όγκος 4.27634589 4.27634589 4.27634589

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του teleBTC είναι $ 475.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TELEBTC είναι 4.31, με συνολική προσφορά 4.27634589. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 475.31K