Τι είναι tehBag (BAG)

Powered by A.I, #tehBag is seeding you into motion. teh gift of self-actualization has to be claimed! We are one, we are all holding teh $BAG! Powered by tehBag : BagBot is an AI powered, fully autonomus and decentralized live mentions and raiding bot for crypto communities! BagBot uses AI to AUTOMATICALLY find viral twitter & TG posts, alert about them, raid them with the community and execute BuyBacks and burns! All using the simple UI of a telegram bot.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

tehBag (BAG) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

tehBag (BAG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του tehBag (BAG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BAG token τώρα!