Teddy the Tile Doge (TEDDY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.83% Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) -18.18%

Teddy the Tile Doge (TEDDY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TEDDY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TEDDY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TEDDY έχει αλλάξει κατά +0.13% την τελευταία ώρα, -0.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 23.75K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 23.75K Προμήθεια Κυκλοφορίας 929.60T Συνολικός Όγκος 929,598,213,267,094.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Teddy the Tile Doge είναι $ 23.75K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TEDDY είναι 929.60T, με συνολική προσφορά 929598213267094.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.75K