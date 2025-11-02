TeamWater (WATER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002511 $ 0.00002511 $ 0.00002511 Κατώτ. 24H $ 0.00005459 $ 0.00005459 $ 0.00005459 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002511$ 0.00002511 $ 0.00002511 Υψηλ. 24H $ 0.00005459$ 0.00005459 $ 0.00005459 Υψηλή συνέχεια $ 0.00504707$ 0.00504707 $ 0.00504707 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002408$ 0.00002408 $ 0.00002408 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.20% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +53.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.48%

TeamWater (WATER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004018. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WATER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002511 και ενός υψηλού $ 0.00005459, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WATER είναι $ 0.00504707, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002408.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WATER έχει αλλάξει κατά -0.20% την τελευταία ώρα, +53.50% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TeamWater (WATER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 40.17K$ 40.17K $ 40.17K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 40.17K$ 40.17K $ 40.17K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.72M 999.72M 999.72M Συνολικός Όγκος 999,719,873.6771927 999,719,873.6771927 999,719,873.6771927

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TeamWater είναι $ 40.17K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WATER είναι 999.72M, με συνολική προσφορά 999719873.6771927. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 40.17K