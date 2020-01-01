TCAP (TCAP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TCAP (TCAP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TCAP (TCAP) What is TCAP? For cryptocurrency traders, funds, DeFi users, and insitutions, TCAP is an ERC-20 compatible smart contract that tokenizes real-time Total Market Capitalization from all cryptocurrencies and tokens listed on the most reputable crypto data providers in the world. Combining blockchain technology with the process of data aggregation, raw market capitalization data can be brought to market via crosscollateralized, asset nominal tokenization. Asset nominal tokenization starts with the process of taking a data metric, such as Total Market Capitalization. This metric is then set to a divisor of 10,000,000,000. The new, nominal asset token value now trades in lockstep with the underlying data metric it tracks. Collateralizing the new smart contract against multiple assets like ETH or DAI provides the security that this new tokenized asset is backed by a set of rules and collateral enforced by an Ethereum smart contract, thereby tokenizing total market capitalization. For example, if the total crypto market cap resides at 3.5 trillion dollars. We then add a divisor to that number, just like the S&P 500 or any major financial index would. The price calculation for TCAP is as follows: cc = $3,500,000,000,000 dd = 10,000,000,000 rr = \frac{c}{d} d c ​ = $350.00 Where cc is the total cryptocurrency market cap, dd is the divisor and rr is the TCAP token price. TCAPs are then minted upon being collateralized by an underlying asset, such as ETH or DAI. What the user receives in return is a newly minted asset nominalized token that moves in real time to the penny of the underlying total market cap metric our TCAP Smart Contract is tracking. Each TCAP is algorithmically collateralized by a corresponding amount of ETH/ or DAI needed to appropriately back each token by >200%, thus creating price exposure to the entire cryptocurrency sector with the single push of a button. How to Use TCAP? Mint TCAP: https://app.cryptex.finance/ Trade TCAP: https://app.uniswap.org/explore/pools/base/0x2B70CeA59a418d77265482564610EF4D681D5ad6 What makes TCAP unique? While referenced and quoted every day by millions of people within the investment community as one of the key metrics measuring the expansions and declines transpiring in the space, Total Cryptocurrency Market Capitalization has no means or ability to be minted in real-time form, until now. Επίσημη ιστοσελίδα: https://cryptex.finance/ Αγοράστε TCAP τώρα!

TCAP (TCAP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TCAP (TCAP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.80K $ 1.80K $ 1.80K Συνολική προμήθεια: $ 10.48 $ 10.48 $ 10.48 Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 10.48 $ 10.48 $ 10.48 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.81K $ 1.81K $ 1.81K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 509.71 $ 509.71 $ 509.71 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 164.04 $ 164.04 $ 164.04 Τρέχουσα τιμή: $ 173.09 $ 173.09 $ 173.09 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TCAP (TCAP)

Tokenomics TCAP (TCAP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TCAP (TCAP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TCAP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TCAP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TCAP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TCAP token!

Πρόβλεψη Τιμής TCAP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TCAP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TCAP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TCAP Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!