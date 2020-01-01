TASS HUB (TASSHUB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TASS HUB (TASSHUB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://tasshub.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.tasshub.com/whitepaper

TASS HUB (TASSHUB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TASS HUB (TASSHUB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Συνολική προμήθεια: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00720563 $ 0.00720563 $ 0.00720563 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00296127 $ 0.00296127 $ 0.00296127 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00428529 $ 0.00428529 $ 0.00428529 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TASS HUB (TASSHUB)

Tokenomics TASS HUB (TASSHUB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TASS HUB (TASSHUB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TASSHUB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TASSHUB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TASSHUB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TASSHUB token!

Πρόβλεψη Τιμής TASSHUB Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TASSHUB; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TASSHUB συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

