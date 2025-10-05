Η σημερινή ζωντανή τιμή Tardigrades Cult είναι 0.0000069 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TARD σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TARD εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Tardigrades Cult είναι 0.0000069 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TARD σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TARD εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TARD

Πληροφορίες Τιμής TARD

Επίσημος Ιστότοπος TARD

Tokenomics TARD

Προβλέψεις Τιμών TARD

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Tardigrades Cult Λογότ.

Tardigrades Cult Τιμή (TARD)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 TARD σε USD

--
----
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Tardigrades Cult (TARD) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:51:58 (UTC+8)

Tardigrades Cult (TARD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00016939
$ 0.00016939$ 0.00016939

$ 0.00000647
$ 0.00000647$ 0.00000647

--

--

+6.09%

+6.09%

Tardigrades Cult (TARD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000069. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TARD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TARD είναι $ 0.00016939, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000647.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TARD έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +6.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tardigrades Cult (TARD) Πληροφορίες αγοράς

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

--
----

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

993.38M
993.38M 993.38M

993,378,320.494602
993,378,320.494602 993,378,320.494602

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tardigrades Cult είναι $ 6.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TARD είναι 993.38M, με συνολική προσφορά 993378320.494602. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.86K

Tardigrades Cult (TARD) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Tardigrades Cult σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Tardigrades Cult σε USD ήταν $ -0.0000009308.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Tardigrades Cult σε USD ήταν $ -0.0000004611.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Tardigrades Cult σε USD ήταν $ -0.000004338903789608323.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0000009308-13.49%
60 Ημέρες$ -0.0000004611-6.68%
90 Ημέρες$ -0.000004338903789608323-38.60%

Τι είναι Tardigrades Cult (TARD)

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Tardigrades Cult (TARD) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Tardigrades Cult Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Tardigrades Cult (TARD) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Tardigrades Cult (TARD) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Tardigrades Cult.

Ελέγξτε την Tardigrades Cult πρόβλεψη τιμής τώρα!

TARD σε Τοπικά Νομίσματα

Tardigrades Cult (TARD) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Tardigrades Cult (TARD) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TARD token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Tardigrades Cult (TARD)

Πόσο αξίζει το Tardigrades Cult (TARD) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TARD στο USD είναι 0.0000069 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TARD σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TARD σε USD είναι $ 0.0000069. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Tardigrades Cult;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TARD είναι $ 6.86K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TARD;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TARD είναι 993.38M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TARD;
Το TARD πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00016939 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TARD;
Το TARD είχε τιμή ATL ύψους 0.00000647 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TARD;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TARD είναι -- USD.
Θα ανέβει το TARD υψηλότερα φέτος;
Το TARD μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TARD πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:51:58 (UTC+8)

Tardigrades Cult (TARD) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.