Tardigrades Cult (TARD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00016939$ 0.00016939 $ 0.00016939 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000647$ 0.00000647 $ 0.00000647 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.09%

Tardigrades Cult (TARD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000069. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TARD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TARD είναι $ 0.00016939, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000647.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TARD έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +6.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tardigrades Cult (TARD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 993.38M 993.38M 993.38M Συνολικός Όγκος 993,378,320.494602 993,378,320.494602 993,378,320.494602

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tardigrades Cult είναι $ 6.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TARD είναι 993.38M, με συνολική προσφορά 993378320.494602. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.86K