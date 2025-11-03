Tapestry AI (TAPS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.33%

Tapestry AI (TAPS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TAPS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TAPS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TAPS έχει αλλάξει κατά +1.00% την τελευταία ώρα, +8.40% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tapestry AI (TAPS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 48.57K$ 48.57K $ 48.57K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 96.65K$ 96.65K $ 96.65K Προμήθεια Κυκλοφορίας 502.55M 502.55M 502.55M Συνολικός Όγκος 999,982,081.29291 999,982,081.29291 999,982,081.29291

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tapestry AI είναι $ 48.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TAPS είναι 502.55M, με συνολική προσφορά 999982081.29291. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 96.65K