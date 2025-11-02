Taoillium (SN109) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.928292 $ 0.928292 $ 0.928292 Κατώτ. 24H $ 0.984566 $ 0.984566 $ 0.984566 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.928292$ 0.928292 $ 0.928292 Υψηλ. 24H $ 0.984566$ 0.984566 $ 0.984566 Υψηλή συνέχεια $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Χαμηλότερη τιμή $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.91%

Taoillium (SN109) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.941203. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN109 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.928292 και ενός υψηλού $ 0.984566, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN109 είναι $ 1.046, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.344796.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN109 έχει αλλάξει κατά -1.14% την τελευταία ώρα, -1.78% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Taoillium (SN109) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.33M 1.33M 1.33M Συνολικός Όγκος 1,325,005.834035474 1,325,005.834035474 1,325,005.834035474

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Taoillium είναι $ 1.26M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN109 είναι 1.33M, με συνολική προσφορά 1325005.834035474. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.26M