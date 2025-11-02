TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.083718$ 0.083718 $ 0.083718 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -20.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.22%

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TAOCAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TAOCAT είναι $ 0.083718, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TAOCAT έχει αλλάξει κατά +2.46% την τελευταία ώρα, -20.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 544.11K$ 544.11K $ 544.11K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 544.11K$ 544.11K $ 544.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TAOCat by Virtuals είναι $ 544.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TAOCAT είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 544.11K