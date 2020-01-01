TaleCraft (CRAFT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TaleCraft (CRAFT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TaleCraft (CRAFT) The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders. Επίσημη ιστοσελίδα: https://talecraft.io/ Αγοράστε CRAFT τώρα!

TaleCraft (CRAFT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TaleCraft (CRAFT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 8.34K $ 8.34K $ 8.34K Συνολική προμήθεια: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 35.71K $ 35.71K $ 35.71K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 16.6 $ 16.6 $ 16.6 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00093448 $ 0.00093448 $ 0.00093448 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00119018 $ 0.00119018 $ 0.00119018 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TaleCraft (CRAFT)

Tokenomics TaleCraft (CRAFT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TaleCraft (CRAFT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CRAFT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CRAFT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CRAFT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CRAFT token!

