Tairon (TAIRO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00483177 $ 0.00483177 $ 0.00483177 Κατώτ. 24H $ 0.00638099 $ 0.00638099 $ 0.00638099 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00483177$ 0.00483177 $ 0.00483177 Υψηλ. 24H $ 0.00638099$ 0.00638099 $ 0.00638099 Υψηλή συνέχεια $ 0.258846$ 0.258846 $ 0.258846 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00483177$ 0.00483177 $ 0.00483177 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -15.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -42.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -42.70%

Tairon (TAIRO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00532033. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TAIRO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00483177 και ενός υψηλού $ 0.00638099, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TAIRO είναι $ 0.258846, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00483177.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TAIRO έχει αλλάξει κατά +0.34% την τελευταία ώρα, -15.92% τις τελευταίες 24 ώρες και -42.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tairon (TAIRO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 270.77K$ 270.77K $ 270.77K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 541.54K$ 541.54K $ 541.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 50.00M 50.00M 50.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tairon είναι $ 270.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TAIRO είναι 50.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 541.54K