syrupUSDT (SYRUPUSDT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Κατώτ. 24H $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Υψηλ. 24H $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Υψηλή συνέχεια $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Χαμηλότερη τιμή $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.08%

syrupUSDT (SYRUPUSDT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SYRUPUSDT μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.1 και ενός υψηλού $ 1.1, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SYRUPUSDT είναι $ 1.11, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.093.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SYRUPUSDT έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, +0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.26B 1.26B 1.26B Συνολικός Όγκος 1,257,973,767.982728 1,257,973,767.982728 1,257,973,767.982728

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του syrupUSDT είναι $ 1.38B, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SYRUPUSDT είναι 1.26B, με συνολική προσφορά 1257973767.982728. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.38B