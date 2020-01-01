Synthetix USDx (USDX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Synthetix USDx (USDX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Synthetix USDx (USDX) Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.synthetix.io

Synthetix USDx (USDX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Synthetix USDx (USDX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 265.75K Συνολική προμήθεια: $ 278.79K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 278.79K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 265.75K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.058 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.62038 Τρέχουσα τιμή: $ 0.953216

Tokenomics Synthetix USDx (USDX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Synthetix USDx (USDX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USDX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USDX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USDX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USDX token!

