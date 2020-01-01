Synthetix USDx (USDX) Tokenomics
Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.
