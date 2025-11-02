Synthetix sUSD (SUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.979614 Υψηλ. 24H $ 1.006 Υψηλή συνέχεια $ 2.45 Χαμηλότερη τιμή $ 0.429697 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.59% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.76%

Synthetix sUSD (SUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.98692. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.979614 και ενός υψηλού $ 1.006, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUSD είναι $ 2.45, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.429697.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUSD έχει αλλάξει κατά +0.59% την τελευταία ώρα, -0.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Synthetix sUSD (SUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 43.10M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 43.10M Προμήθεια Κυκλοφορίας 43.68M Συνολικός Όγκος 43,680,800.74690288

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Synthetix sUSD είναι $ 43.10M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUSD είναι 43.68M, με συνολική προσφορά 43680800.74690288. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 43.10M