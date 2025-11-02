SynthesizeAI (SYNTH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006646$ 0.00006646 $ 0.00006646 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.85%

SynthesizeAI (SYNTH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00007123. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SYNTH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SYNTH είναι $ 0.00169867, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006646.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SYNTH έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +6.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SynthesizeAI (SYNTH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 68.46K$ 68.46K $ 68.46K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K Προμήθεια Κυκλοφορίας 961.00M 961.00M 961.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SynthesizeAI είναι $ 68.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SYNTH είναι 961.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 71.23K