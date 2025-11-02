Symbiosis SyBTC (SYBTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 109,368 $ 109,368 $ 109,368 Κατώτ. 24H $ 111,120 $ 111,120 $ 111,120 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 109,368$ 109,368 $ 109,368 Υψηλ. 24H $ 111,120$ 111,120 $ 111,120 Υψηλή συνέχεια $ 126,825$ 126,825 $ 126,825 Χαμηλότερη τιμή $ 74,649$ 74,649 $ 74,649 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.31%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $110,257. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SYBTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 109,368 και ενός υψηλού $ 111,120, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SYBTC είναι $ 126,825, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 74,649.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SYBTC έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, +0.50% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.23 9.23 9.23 Συνολικός Όγκος 9.22978454 9.22978454 9.22978454

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Symbiosis SyBTC είναι $ 1.02M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SYBTC είναι 9.23, με συνολική προσφορά 9.22978454. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.02M