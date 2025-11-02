Swole Chad Doge (SWOGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00012082 $ 0.00012082 $ 0.00012082 Κατώτ. 24H $ 0.00013372 $ 0.00013372 $ 0.00013372 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00012082$ 0.00012082 $ 0.00012082 Υψηλ. 24H $ 0.00013372$ 0.00013372 $ 0.00013372 Υψηλή συνέχεια $ 0.0021127$ 0.0021127 $ 0.0021127 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00012082$ 0.00012082 $ 0.00012082 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.41% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.83%

Swole Chad Doge (SWOGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00012399. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SWOGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00012082 και ενός υψηλού $ 0.00013372, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SWOGE είναι $ 0.0021127, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00012082.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SWOGE έχει αλλάξει κατά +0.41% την τελευταία ώρα, -6.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Swole Chad Doge (SWOGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 123.93K$ 123.93K $ 123.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 123.93K$ 123.93K $ 123.93K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.71M 999.71M 999.71M Συνολικός Όγκος 999,714,505.093583 999,714,505.093583 999,714,505.093583

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Swole Chad Doge είναι $ 123.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SWOGE είναι 999.71M, με συνολική προσφορά 999714505.093583. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 123.93K